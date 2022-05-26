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"Уж замуж невтерпеж": Полина Гагарина всполошила фанатов

16:35
  • четверг
  • 26 мая 2022

Певица опубликовала фото в белом платье

Певица Полина Гагарина опубликовала фото в белом платье с неоднозначной подписью. Новый пост артистки в соцсетях всполошил фанатов.

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"Уж замуж невтерпеж. Я сказала "да", но не от всего сердца", — подписала снимок Гагарина.

Пояснений певица не оставила, поэтому многие принялись поздравлять исполнительницу с помолвкой.

— А кто жених? Я что-то пропустила.

— Ого, Полину замуж выдают.

— Полиночка, какая же вы красивая! Вам действительно надо замуж, но только за настоящего принца!

Однако, скорее всего, артистка пошутила. Хотя не исключено, что в ближайшем будущем она объявит о свадьбе. Сейчас Гагарина встречается с 49-летним саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Два года назад артистка развелась с Дмитрием Исхаковым. В браке с фотографом она прожила шесть лет. У Гагариной есть дети. Она воспитывает 5-летнюю дочь Мию от Исхакова и 14-летнего сына Андрея от первого брака с актером Петром Кисловым.

Видео: смотрите выпуск о Полине Гагариной в программе "Приглашает Борис Ноткин"

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