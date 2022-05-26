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Москва откроет 500 парковочных мест для маломобильных жителей

16:45
  • четверг
  • 26 мая 2022

Они появятся около важных социальных объектов

Власти Москвы выполняют поручение мэра столицы Сергея Собянина – обеспечить удобное передвижение по городу для всех жителей, в том числе маломобильных. В этом году для москвичей с инвалидностью создадут более 500 парковочных мест.

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"Мы строго следим за тем, чтобы не меньше 10% парковочных мест были отданы для людей с инвалидностью. В этом году организуем 500 таких мест. Так у маломобильных жителей всегда будет возможность припарковаться максимально удобно и близко к пункту поездки", - приводит комментарий заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

С начала года уже создано 97 таких парковок.  В дептрансе подчеркнули, что новые места появятся около важных социальных объектов – в частности, возле школ, больниц и центров реабилитации.

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