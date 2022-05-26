Один человек погиб и семеро пострадали в результате пожара в Раменском

Среди пострадавших - дети

Пожарные эвакуировали жителей горящего пятиэтажного дома на улице Гурьева в подмосковном Раменском. По данным экстренных служб, спасены 10 человек.

"При пожаре в многоквартирном доме в Раменском эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей", - сообщил источник агентства РИА Новости.

Пожару в пятиэтажке предшествовал взрыв. Его причина выясняется. На данный момент известно об одном погибшем. Пострадали семь человек, двое из них – дети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"