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Один человек погиб и семеро пострадали в результате пожара в Раменском

16:58
  • четверг
  • 26 мая 2022

Среди пострадавших - дети

Пожарные эвакуировали жителей горящего пятиэтажного дома на улице Гурьева в подмосковном Раменском. По данным экстренных служб, спасены 10 человек.

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"При пожаре в многоквартирном доме в Раменском эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей", - сообщил источник агентства РИА Новости.

Пожару в пятиэтажке предшествовал взрыв. Его причина выясняется. На данный момент известно об одном погибшем. Пострадали семь человек, двое из них – дети.

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