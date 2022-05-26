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Эксперты оценили увеличение льготы для инвесторов за ускоренное создание новых рабочих мест

17:15
  • четверг
  • 26 мая 2022

Это мотивируют застройщиков завершать проект досрочно

Эксперты оценили решение правительства Москвы увеличить объем льгот для инвесторов за создание новых рабочих мест в ускоренные сроки. Гендиректор ТПУ "Некрасовка" Андрей Кисель назвал важными для отрасли предоставляемые городом меры поддержки.

"Такая помощь позволит нам снизить платежи и оптимизировать финансовые потоки по проектам. Самое главное — достигнуть сокращения сроков. Мы со своей стороны предпринимаем все усилия для этого", — отметил Кисель.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников заявил, что изменения позитивны.

"Они увеличивают льготы, расширяют функционал мест приложения труда, а также мотивируют застройщиков завершать проект досрочно. Для потребителя это тоже плюс, так как гарантирует завершение проекта в срок", — цитирует Пшеничникова АГН "Москва".

Экономист Андрей Бархота считает, что новая инициатива столичного правительства дополнит ранее предпринятые меры поддержки московских предпринимателей, в том числе и программу льготного кредитования.

"Дополнительные льготы для организаций, которые занимаются строительством и созданием новых рабочих мест в Москве повысят доступность земельных участков и скорость постройки новых объектов. Комплекс льгот ориентирован в том числе и на перечень инвесторов, которые привлечены к развитию транспортных и логистических услуг", — рассказал Андрей Бархота.

По его словам, предлагаемые льготы позволят не только снизить финансовую нагрузку на предпринимателей Москвы, но и обеспечить условия для освоения новых проектов.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов. Теперь они смогут построить объект, создающий рабочие места, в более короткие сроки и при этом получить больший объем льгот.

Вице-мэр Владимир Ефимов ранее сообщал, что город предоставил столичным застройщикам поддержку более чем на девять миллиардов рублей. С момента утверждения набора антикризисных мер, направленных на поддержку столичных застройщиков и стабилизацию их финансового положения, девелоперы получили помощь на сумму 9,37 миллиарда рублей.

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