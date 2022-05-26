Эксперты оценили увеличение льготы для инвесторов за ускоренное создание новых рабочих мест

Это мотивируют застройщиков завершать проект досрочно

Эксперты оценили решение правительства Москвы увеличить объем льгот для инвесторов за создание новых рабочих мест в ускоренные сроки. Гендиректор ТПУ "Некрасовка" Андрей Кисель назвал важными для отрасли предоставляемые городом меры поддержки.

"Такая помощь позволит нам снизить платежи и оптимизировать финансовые потоки по проектам. Самое главное — достигнуть сокращения сроков. Мы со своей стороны предпринимаем все усилия для этого", — отметил Кисель.

Директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников заявил, что изменения позитивны.

"Они увеличивают льготы, расширяют функционал мест приложения труда, а также мотивируют застройщиков завершать проект досрочно. Для потребителя это тоже плюс, так как гарантирует завершение проекта в срок", — цитирует Пшеничникова АГН "Москва".

Экономист Андрей Бархота считает, что новая инициатива столичного правительства дополнит ранее предпринятые меры поддержки московских предпринимателей, в том числе и программу льготного кредитования.

"Дополнительные льготы для организаций, которые занимаются строительством и созданием новых рабочих мест в Москве повысят доступность земельных участков и скорость постройки новых объектов. Комплекс льгот ориентирован в том числе и на перечень инвесторов, которые привлечены к развитию транспортных и логистических услуг", — рассказал Андрей Бархота.

По его словам, предлагаемые льготы позволят не только снизить финансовую нагрузку на предпринимателей Москвы, но и обеспечить условия для освоения новых проектов.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об увеличении объема льгот для инвесторов. Теперь они смогут построить объект, создающий рабочие места, в более короткие сроки и при этом получить больший объем льгот.

Вице-мэр Владимир Ефимов ранее сообщал, что город предоставил столичным застройщикам поддержку более чем на девять миллиардов рублей. С момента утверждения набора антикризисных мер, направленных на поддержку столичных застройщиков и стабилизацию их финансового положения, девелоперы получили помощь на сумму 9,37 миллиарда рублей.

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