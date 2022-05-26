Стала известна причина взрыва в пятиэтажке в Раменском

Погиб мужчина 1964 года рождения

Следственный комитет назвал причину взрыва и последовавшего пожара в жилой пятиэтажке в подмосковном Раменском. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного электроприбора.

"По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора", - сообщила агентству ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Пожар в пятиэтажном доме по улице Гурьева в Раменском потушен. В квартире, ставшей эпицентром возгорания, обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Проводится доследственная проверка, будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Ранее сообщалось, что пострадали в результате ЧП семь человек – пятеро взрослых и двое детей.

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