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Стала известна причина взрыва в пятиэтажке в Раменском

17:30
  • четверг
  • 26 мая 2022

Погиб мужчина 1964 года рождения

Следственный комитет назвал причину взрыва и последовавшего пожара в жилой пятиэтажке в подмосковном Раменском. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного электроприбора.

Один человек погиб и семеро пострадали в результате пожара в Раменском
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

"По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электроприбора", - сообщила агентству ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Пожар в пятиэтажном доме по улице Гурьева в Раменском потушен. В квартире, ставшей эпицентром возгорания, обнаружено тело мужчины 1964 года рождения. Проводится доследственная проверка, будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Ранее сообщалось, что пострадали в результате ЧП семь человек – пятеро взрослых и двое детей.

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