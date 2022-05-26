Додон назвал заказчиков возбужденного против него дела

Прокурорами управляют из-за рубежа

Прокурорами, которые расследуют дело, возбужденное против Игоря Додона, управляет посольство США в Молдавии. Об этом заявил сам бывший молдавский президент, уточнив, что все делается с согласия нынешнего главы республики Майи Санду.

"Моим делом занимается группа из 53 прокуроров, которыми управляет посольство США с согласия Майи Санду. Это политическое дело с целью нейтрализации оппозиции", - сказал Додон журналистам после судебного заседания.

Экс-президента задержали на 72 часа 24 мая. На следующий день Додону предъявили официальные обвинения в коррупции и государственной измене. Прокуратура требовала поместить политика под арест на 30 суток. Однако суд постановил, что он проведет этот срок под домашним арестом, передает РИА Новости. В Кишиневе проходят митинги с требованием освободить Додона.

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