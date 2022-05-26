Глава Приднестровья отправил кабмин в отставку

Кандидатуру нового премьера рассмотрят 27 мая

Правительство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики отправлено в отставку. Подписанный президентом Вадимом Красносельским указ опубликован на его официальном сайте.

Александр Мартынов освобожден от должности председателя правительства. Обязанности главы кабмина временно будет исполнять вице-премьер по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами госвласти Станислава Касапа.

Парламент рассмотрит кандидатуру на пост премьера на внеочередном заседании 27 мая. Президент предложил назначить на этот пост Александра Розенберга, передает РИА Новости.

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