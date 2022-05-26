В освобожденном Светлодарске налаживается мирная жизнь

Город показали журналистам

Город Светлодарск (ДНР) силы Народной милиции при поддержке российских военных освободили от националистов два дня тому назад. Сегодня журналисты увидели город и пообщались с его жителями.

На здании администрации Светлодарска теперь реют два триколора. Флаг России и флаг Донецкой народной республики. Приходу наших здесь рады все вокруг. Еще два дня назад Светлодарск был под контролем Киева. Местные называют это оккупацией. Теперь мирная жизнь налаживается и перестраивается на новый лад. Гуляют люди. В магазинах наравне с гривнами начали принимать российские рубли. Продукты есть, но быстро разбирают хлеб - его пока не хватает.

Российские военные и бойцы народных республик уже освободили пригород Светлодарска - Луганское. Идет освобождение Новолуганского. Эти населенные пункты открывают дорогу на Артемовск. Он, в свою очередь, поможет блокировать группировку националистов в районе Лисичанска и Северодонецка. В самом Светлодарске лишь отдалённо слышны звуки боестолкновений.

ВСУ отступили из Светлодарска без боя. Город практически не пострадал. Все дома здесь целые. Но все-таки некоторые окна разбиты. Когда боевики уходили, пытались взорвать дамбу - взрывная волна дошла даже до центральных улиц. Этим терактом боевики рассчитывали затопить Луганск и по сути навсегда остановить работу крупнейшей на Украине Углегорской ТЭС. Но дамба выдержала, несмотря на то, что сильнейший взрыв ощутили во всех районах города.

Помешал боевикам и памятник Ленину, установленный в центре города. Его снесли, не спрашивая мнения людей. Узнав, что с ними говорят журналисты из Москвы, многие нас обнимают. Россию здесь ждали восемь лет.

Пётр Вершинин. Николай Карбанов. Андрей Алексеев. "ТВ Центр". Светлодарск. Донецкая народная республика.

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