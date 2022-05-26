Путин: "людей на мерседесах" без роскоши не оставят

Россияне смогут завозить в страну товары люкс-класса, но чуть дороже, заявил президент

Сдержать санкциями и запретами страны, которые проводят независимую политику, невозможно. Сегодня об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме. Он отметил, что российская инициатива создания большого евразийского партнерства в нынешних международных условиях приобретает особое звучание. Встречаясь уже с уполномоченным по делам предпринимательства Борисом Титовым, президент подчеркнул - ответом Москвы на происходящее за пределами России должно стать расширение зоны свободы для бизнеса и граждан.

День предпринимательства был учрежден указом президента 15 лет назад - юбилей, пусть и небольшой. Уполномоченный президента по защите прав предпринимателей пришел на встречу с Владимиром Путиным с объемной папкой. Доклад о состоянии дел в российском бизнесе - уже традиция. Институт уполномоченного появился в 2012 году.

— В этот день, как всегда, 26 мая хотел бы поздравить всех предпринимателей и вручить вам свой доклад, — сказал Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей. — Я со своей стороны тоже это делаю и делаю с удовольствием. Потому что бизнес наш отечественный проявляет свои наилучшие качества. В этих непростых условиях достаточно быстро адаптируется. Знаю, как это непросто: находить новых партнеров, новые логистические цепочки. Держать коллективы, держать уровень производства продукции, уровень услуг, качества. Это требует больших усилий и таланта, — указал президент России Владимир Путин.

За последние годы деловой климат в России изменился к лучшему, убежден Борис Титов. Количество проверок компаний и предприятий сократилось в три раза, число штрафов - в шесть раз.

"Задача государства - разбюрокрачивать эту деятельность, помогать, не мешать и, оставляя за собой, безусловно, право контроля, особенно по направлениям, связанным с жизнедеятельностью, со здоровьем граждан, все-таки уменьшать вот эту нагрузку", - сообщил Путин.

В Киргизии в эти дни проходит первый Евразийский экономический форум. В Бишкек приехали лидеры Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении. Владимир Путин обратился к участникам по видеосвязи. Глобальные экономические процессы сегодня таковы, отметил президент, что центр экономического развития постепенно перемещается в Азиатско-Тихоокеанский регион. И в этом плане интеграция в рамках ЕАЭС совершенно логична.

"Санкциями, запретами сдержать, ослабить страны, которые проводят и будут проводить – я в этом ни на секунду не сомневаюсь, дело не только в России и даже не только в Китае, дело во многих других странах мира… Всё больше и больше стран в мире, которые хотят проводить и будут проводить независимую политику. И никакой мировой жандарм приостановить этот естественный глобальный процесс не сможет: никаких сил не хватит, да желание просто пропадёт, сталкиваясь с проблемами внутри своих стран. Надеюсь, придёт осознание того, что эта политика абсолютно бесперспективна. Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, то это приведёт только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом", - сказал президент России.

Галопирующая инфляция, безработица, продовольственный и энергетический кризис - проблемы на Западе, по сути спровоцированные им же самим, нарастают как снежный ком. Тогда как для России и ЕАЭС в целом сложившаяся в мире ситуация дала дополнительные возможности для развития.

"У нас высокотехнологичные сферы развиваются и развиваются успешно. И мы бы хотели, чтобы мы делали это вместе с нашими партнёрами по ЕврАзЭС. У нас можно и нужно восстанавливать эти компетенции совместной работы. Мы обсуждали с нашими коллегами, с президентом Казахстана, с премьер-министром Армении, – не потому, что к нему часть айтишников переехала, в Армению: переехала, и слава богу, пусть работают. Но это и для нас в известной степени вызов: мы должны создать лучшие условия. У нас есть возможность работать с Республикой Беларусь по целому ряду направлений, связанных с кооперацией, и мы обязательно будем это делать, потому что Республика Беларусь сохранила определённые, очень важные для нас компетенции, в том числе в микроэлектронике", - заявил глава государства.

Вместе с тем, подчеркнул Владимир Путин, импортозамещение - это не самоцель и не панацея от всех проблем. Нужно просто развиваться - планомерно и по всем направлениям.

"Иногда посмотришь на тех, кто уходит: может быть, и слава богу? Мы займём их ниши: наш бизнес, наше производство – оно подросло уже, и оно благополучно сядет на подготовленную нашими партнёрами почву. Ничего не изменится. А те, кто захочет завести какие-то товары люкс-класса, они смогут это сделать. Ну, будет для них чуть-чуть подороже, но это те люди, которые и так ездили на "600-х мерседесах" и будут ездить. Уверяю вас, привезут откуда угодно, из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для её развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот над чем мы должны думать и над чем мы должны работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партнёрами – с теми, кто хочет с нами сотрудничать", - сказал Путин.

В пользу создания большого евразийского партнёрства уже высказались страны БРИКС. Интерес к этой инициативе проявляют также ШОС и АСЕАН.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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