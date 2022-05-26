Как ОНФ помогает военным Донбасса

Севастополь, Камчатка, Магадан, Москва — благодаря "Фронту" помощь в ЛДНР приходит отовсюду

Общероссийский народный фронт запускает акцию по оказанию помощи силовым подразделениям ДНР и ЛНР, в том числе в приобретении квадрокоптеров, раций, бронежилетов, одежды, лекарств. В ближайшее время будет создан специальный сайт, на котором можно будет оставить заявку на оказание адресной помощи, а также отправить пожертвования.

Рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь - в коробках всё, что может пригодиться воинским подразделениям Луганской и Донецкой народных республик. Присылают даже коптеры. Дорого, но, как говорят сами участники ОНФ, один летательный аппарат - это десятки спасенных человеческих жизней.

"Мы видим, с какой истеричностью, безумием наши бывшие западные друзья поставляют вооружение, мы видим, как тяжело и непросто ребятам из Народной милиции, Вооруженных сил Донецкой народной республики и, конечно, мы должны им помогать", - заявил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

По биркам на коробках можно изучать географию России: Севастополь, Камчатка, Магадан, Москва. Помощь приходит отовсюду. В полную силу проект заработает уже в ближайшую неделю, пока же важно утрясти детали: продумать сайт, каналы связи, завести банковские счета. На сегодняшней встрече обсуждали в том числе и то, как сделать сбор максимально эффективным и прозрачным.

"Очень важно для людей, которые помогают нам, видеть, что их коробки на видео уже в Донецке, вот процесс из Москвы в Ростов, вот она в Донецке, она передается", - рассказывают волонтеры.

Катя и Варя уже много лет помогают бойцам на передовой и своими глазами видят, в чем нуждаются солдаты. Те, кто не имеет возможности помочь вещами, смогут сделать перевод с помощью SMS или QR-кода. Чтобы привлечь внимание к масштабному проекту, кураторами выступят известные люди - блогеры, артисты, спортсмены, а также репортеры, которые сами работали в зоне проведения спецоперации. Свою лепту согласился внести и народный артист России Дмитрий Певцов.

"То насущное, о чем сейчас ребята говорили, о том, что нужно там нашим бойцам, это некая физическая составляющая, но я глубоко убежден, что им, конечно же, нужна еще моральная поддержка. И я всегда, когда бываю в госпиталях, встречаюсь с теми, кто оттуда вышел, и повторяю, что во всех храмах - и православных, и мусульманских - молятся за наших бойцов, молятся о победе", - заявил он.

Помощь от участников Общероссийского народного фронта на передовую поступала и раньше. Недавно жизненно необходимый груз был доставлен стрелковому батальону города Дебальцева. Самое ценное, рассказывают бойцы, — защитная амуниция.

Команда ОНФ оказывает помощь не только военным, но и беженцам, находящимся сейчас в Ростове. Что именно необходимо людям, как и куда отправлять посылки, подробная информация в скором времени появится на портале акции. В том числе на сайте будет кнопка для жителей и защитников ЛДНР запросить поддержку.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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