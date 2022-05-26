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Путин предложил миру помощь в обмен на снятие санкций

19:00
  • четверг
  • 26 мая 2022

Если Запад отменит ограничения, Россия внесет вклад в преодоление продовольственного кризиса, сообщил президент в беседе с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Пресс-служба Кремля сообщила, что политики обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и вопросы энергобезопасности. Так, Россия продолжит обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.

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"Путин информировал о проводимой работе по налаживанию мирной жизни в освобождённых городах Донбасса. Подробно рассказал о предпринимаемых шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Чёрного морей, чему препятствует украинская сторона. Также даны принципиальные оценки замороженного Киевом переговорного процесса", — говорится в сообщении на сайте президента России.

Говоря о положении дел в сфере глобальной продовольственной безопасности, Путин отметил необоснованность обвинений в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Президент России обратил внимание, что сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введённых США и Евросоюзом.

"Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счёт экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", — сообщили в Кремле.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла своим указом лишил государственных наград премьер-министра России Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова: они оба были кавалерами Большого креста ордена Звезды Италии. Итальянских наград российских чиновников Маттарелла лишил с формулировкой "за недостойностью".

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