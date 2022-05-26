МО: минная опасность в порту Мариуполя полностью ликвидирована

Созданы все условия для безопасного выхода судов

Гражданские суда могут беспрепятственно пользоваться акваторией порта Мариуполя. ВМФ России полностью устранили минную угрозу, заявили в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что Россия создала все условия для безопасного выхода из порта. Несмотря на это, шесть иностранных сухогрузов остаются в Мариуполе. Россия призывает оказать влияние на их владельцев, чтобы те вывели свою собственность к местам постоянной приписки, передает ТАСС.

Ранее глава ДНР сообщил, что порт освобожденного от украинских националистов Мариуполя готов начать прием и отправку грузов. По словам Дениса Пушилина, морской торговый порт активно налаживает свою работу, все начнет действовать в течение одного-двух дней.

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