Власти Москвы привели службы в режим повышенной готовности

Ожидается сильный дождь и ветер

Режим повышенной готовности объявлен городским службам Москвы. На столицу надвигается непогода – сильный дождь и порывистый ветер.

"По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в столице ожидается дождь, наиболее интенсивными осадки будут предстоящей ночью. Непогода сохранится в течение всего завтрашнего дня и будет сопровождаться порывами ветра до 15 метров в секунду", - сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Автомобилистов просят в непогоду быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию. К осторожности призвали и пешеходов, им напомнили, что в непогоду нельзя укрываться под деревьями. Отмечается, что до вечера пятницы может выпасть до 30 миллиметров осадков - почти 60% месячной нормы.

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