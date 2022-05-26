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Лавров: поставки Украине дальнобойного вооружения приведут к эскалации

20:22
  • четверг
  • 26 мая 2022

Такого оружия требует от Запада Зеленский

Владимир Зеленский требует от Запада поставлять на Украину вооружение, достающее до территории России. Однако такие поставки чреваты неприемлемой эскалацией обстановки в регионе, предупредил глава МИД России Сергей Лавров.

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"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский", - заявил Лавров в интервью RT Arabic.

Москва уже предостерегла западные страны самым серьезным образом, что они, по сути, ведут прокси-войну с Россией. Для этого, по словам Лаврова, используются руки, тела, мозги украинских неонацистов. Однако поставки киевскому режиму подобного дальнобойного оружия станет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации, заключил глава МИД России.

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