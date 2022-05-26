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Лавров: у Зеленского семь пятниц на неделе

20:29
  • четверг
  • 26 мая 2022

Глава МИД России назвал несерьезным подход президента Украины к переговорам

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его позицию по переговорам между Москвой и Киевом.

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В интервью RT министр напомнил, что на днях Зеленский сказал, что "он готов к переговорам, но переговоры могут быть исключительно между ним и Путиным". "То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать", — указал Лавров.

Политик продолжил: "У него "семь пятниц на неделе". То ему нужны все страны "семерки", то сейчас прошла информация, что бывший генсек НАТО создает по просьбе украинцев какую-то "группу", в которой будет готовить "гарантии" Украине в контексте мирного урегулирования".

Ранее Лавров предупредил, что поставки Украине дальнобойного вооружения приведут к эскалации.

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