"Категоричен до идиотизма": Медведев оценил подход Зеленского к перемирию

Украинский лидер выдвигает заведомо невыполнимые условия

Владимир Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые условия перемирия. Он требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими - будто ему неведома воля их жителей – а также вывести из Донбасса все войска, оставив ВСУ полный простор для репрессий против людей, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

"Условия, который Зеленский выдвигает для перемирия, категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе", - написал Медведев в Telegram.

По словам зампредседателя Совбеза, президент Украины, предчувствуя неизбежное поражение, нашел удобный для себя выход из тупика: нет страны - нет проблемы. На алтарь своих политических амбиций он готов положить людей, города, экономику - то, что пока остается у его государства. Медведев подчеркнул, что ультиматумы ставят обычно с позиции силы, в момент победы и на трезвую голову, а не под психотропными препаратами.

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