Драги признался, что просил Путина разблокировать украинское зерно

Президент России объяснил премьеру Италии, что вывозу мешает Киев

Марио Драги просил Владимира Путина разблокировать транспорты с зерном на Украине. О содержании телефонного разговора с президентом России рассказал сам премьер-министр Италии на пресс-конференции.

"Цель заключалась в том, чтобы спросить, можно ли что-то сделать для разблокировки зерна в украинских хранилищах, потому что продовольственный кризис, который приближается и уже наблюдается в некоторых африканских странах, будет иметь ужасные гуманитарные последствия", - заявил Драги.

Итальянский премьер добавил: все осознают, что на кону жизни миллионов людей. По словам Драги, он собирается позвонить и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, передает ТАСС.

О беседе российского президента и итальянского премьера ранее сообщили в Кремле. По данным пресс-службы, Владимир Путин объяснил Марио Драги, что опасность для транспортов с зерном представляют действия украинских войск. В то же время, Россия готова внести свой вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений - при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада, подчеркнул глава российского государства.

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