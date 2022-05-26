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Попова оценила риски завоза обезьяньей оспы в Россию

21:49
  • четверг
  • 26 мая 2022

Главное - не допустить распространения по стране

Риски завоза оспы обезьян в Россию существуют. Однако они невелики, заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Риски завоза есть, они невелики. Но главная задача наша сегодня - чтобы не было рисков распространения внутри страны", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Глава Роспотребнадзора уверена, что необходимости прививать всех россиян от обезьяньей оспы сегодня нет. Тем не менее, свое здоровье следует защищать. Надо чаще мыть руки и носить маску в местах массового скопления людей. Особенно это важно соблюдать в станах, где уже выявлены случаи оспы обезьян.

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