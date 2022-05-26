Минобороны расширило гумкоридор для выхода иностранных судов

Ширина увеличена до 3 миль

Минобороны России сообщило о корректировке гуманитарного коридора, по которому иностранные суда могут выйти из черноморских портов Украины. Его длина теперь составляет 139 морских миль с шириной полосы 3 мили, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов Одесса, Николаев, Черноморск, Херсон, Очаков и Южный в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора", - заявил Мизинцев на брифинге.

Также была продемонстрирована схема морского гумкоридора из Мариуполя. Это полоса длиной 115 миль и шириной 2 мили. Выходить из порта до района сбора суда будут в светлое время суток в сопровождении буксиров, в семи морских милях от Мариуполя. Расформируют колонны в Черном море, в районе Керчи, передает ТАСС.

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