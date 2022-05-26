Раскрыт план "мягкой аннексии" запада Украины Польшей

Киев полностью передает Варшаве управление государством

Соглашения между Варшавой и Киевом об особом статусе граждан Польши на Украине означают "мягкую аннексию" поляками западных украинских территорий. Варшава намерена извлечь выгоду из конфликта, усилив военно-политическое, экономическое и культурное влияние в этом регионе, пишет обозреватель портала The Cradle Пепе Эскобар.

"Гражданам Польши будет разрешено избираться в украинские органы власти и даже претендовать на должность конституционных судей. Это означает, что Киев полностью передает управление украинским несостоявшимся государством Польше. Варшаве даже не придется посылать войска", — считает журналист.

Зеленский на днях сообщил о намерении внести в Верховную раду законопроект об особом правовом статусе граждан Польши на Украине. Заявление прозвучало в преддверии визита в Киев польского президента Дуды. Эксперты допустили, что речь идет о возможной передаче западных украинских областей под контроль Варшавы. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"