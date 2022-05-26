Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер

Музыканту было 60 лет

Один из основателей группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщили коллеги музыканта по коллективу.

"Мы шокированы и преисполнены грусти из-за смерти нашего дорогого друга и товарища по группе Энди Флетчера. "Флетч" был человеком с золотым сердцем, который всегда готов поддержать в нужный момент", — говорится в сообщении группы в соцсети.

Depeche Mode обратилась к поклонникам группы с просьбой проявить уважение к частной жизни семьи Флетчера в этот трудный период.

Эндрю Джон Леонард Флетчер родом из Великобритании. Британский коллектив Depeche Mode был основан в 1980 году в городе Базилдон.

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