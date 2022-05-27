Запад предложит россиянам "откупиться" от санкций

С инициативой выступила Канада

Политики Запада рассматривают возможность "откупиться" от введенных из-за Украины санкций для российских бизнесменов, передает агентство Associated Press.

Уточняется, что условием для этого является передача части денег на восстановление Украины.

Как рассказали источники AP, тема обсуждалась на встрече министров финансов стран G7, с инициативой выступила Канада. Также сообщается, что украинские представители не высказались против канадского предложения.

Ранее стало известно, что ЕС хочет создать фонд поддержки, в рамках которого конфискованное имущество фигурантов санкций можно будет использовать для компенсаций жертвам или на восстановление Украины.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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