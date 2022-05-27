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Запад предложит россиянам "откупиться" от санкций

09:10
  • пятница
  • 27 мая 2022

С инициативой выступила Канада

Политики Запада рассматривают возможность "откупиться" от введенных из-за Украины санкций для российских бизнесменов, передает агентство Associated Press.

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Уточняется, что условием для этого является передача части денег на восстановление Украины.

Как рассказали источники AP, тема обсуждалась на встрече министров финансов стран G7, с инициативой выступила Канада. Также сообщается, что украинские представители не высказались против канадского предложения.

Ранее стало известно, что ЕС хочет создать фонд поддержки, в рамках которого конфискованное имущество фигурантов санкций можно будет использовать для компенсаций жертвам или на восстановление Украины.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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