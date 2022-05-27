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Россия и Китай наложили вето на резолюцию США в СБ ООН

09:10
  • пятница
  • 27 мая 2022

Речь шла о новых санкциях против КНДР

Россия и Китай использовали право вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США относительно ужесточения санкций против Северной Кореи, передает ТАСС.

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Уточняется, что остальные члены Совбеза (Великобритания и Франция) поддержали резолюцию. "За" также высказались Индия, Мексика, ОАЭ, Норвегия, Ирландия, Албания, Бразилия, Габон, Гана и Кения.

Штаты предлагали осудить проведения Пхеньяном недавних ракетных испытаний, сократить объемы поставок сырой нефти и продуктов нефтепереработки в КНДР.

Теперь для обсуждения ситуации вокруг КНДР в десятидневный срок соберется Генеральная Ассамблея ООН.

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