ФСБ выявила среди беженцев с Украины 250 националистов

Данные озвучил руководитель Пограничной службы ведомства

Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил в интервью "Российской газете", что поток беженцев с Украины существенно возрос.

"С середины февраля в Российскую Федерацию пропущено более 1 млн 200 тыс. российских и украинских граждан", - уточнил собеседник издания.

По его словам, в страну под видом беженцев пытаются проникнуть в том числе праворадикальные и националистические элементы. Некоторые из них принимали участие в боевых действиях.

Как добавил Кулишов, в потоке беженцев было выявлено "порядка 250 лиц данной категории".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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