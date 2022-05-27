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Пострадавшая при обстреле ВСУ села под Белгородом умерла

09:16
  • пятница
  • 27 мая 2022

Еще один пострадавший находится в критическом состоянии

Женщина, пострадавшая при обстреле со стороны Украины приграничного села Журавлевка в Белгородской области, умерла от полученных ран, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков.

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"У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран", - написал он.

Также губернатор рассказал, что при обстреле пострадал мужчина, он находится в больнице в критическом состоянии.

Гладков призвал пока что не посещать приграничные села Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа.

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