Названы главные направления для фитнес-туров по России

Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске

Как отметили эксперты по турбизнесу, россияне часто ищут места отдыха, где нужно долго и много ходить. В топе подобных направлений оказались Алупка, Лоо и Пятигорск, пишет РИА "Новости" со ссылкой на Tvil.ru.

В рейтинг также попали Сортавала, Горно-Алтайск, Кировск, Владикавказ, Дербент, Плес и Стерлитамак.

"Дешевле всего отдохнуть в Пятигорске, Владикавказе и Дербенте, дороже — в Сортавале", - сказано в сообщении.

Уточняется, что отправляющиеся в путешествие с целью похудеть чаще всего выбирают квартиры рядом со спортивными комплексами и горными тропами.

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