За сутки в Москве выпало более половины месячной нормы осадков

В пятницу также ожидаются кратковременные дожди

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил в разговоре с РИА "Новости", что за минувшие сутки в Москве выпало 27 миллиметров осадков - более половины от месячной нормы.

Метеоролог уточнил, что данный показатель был зафиксирован на метеостанции Балчуг в центре столицы. Также много осадков в подмосковных Немчиновке и Михайловском (27 миллиметров).

В пятницу в Москве ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди.

"Плюс 13 - плюс 15 градусов в Москве, плюс 11 - плюс 16 градусов в Подмосковье. Ветер западный, со скоростью 4-9 метров в секунду", - рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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