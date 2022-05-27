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CNN: США поставят Украине РСЗО

09:25
  • пятница
  • 27 мая 2022

Предполагается, что Вашингтон объявит об этом на следующей неделе

Американские власти на неделе с 30 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

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Как сообщает телеканал CNN, Вашингтон и Киев добились компромисса по поставкам реактивных систем залпового огня (РСЗО). На их получении настаивали украинские власти, однако Соединенные Штаты сомневались в оправданности включения этого вида оружия в список поставок, поскольку полагают, что это может обострить отношения с Москвой.

По данным источников, американское руководство "на протяжении нескольких недель не решалось" отправлять Киеву данные вооружения из опасений того, что украинские военные "могут использовать их для наступательных действий на территории России".

Однако в результате Белый дом готовится "направить Украине продвинутые ракетные системы дальнего действия", рассказали собеседники телеканала.

Ранее стало известно, что более 20 стран готовы поставлять вооружение Украине. В частности, Дания изъявила готовность поставить Киеву противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки для них, Чехия отправила ударные вертолеты, ракетные системы и танки.

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