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В Запорожской области предложили передать России военные базы ВСУ

09:24
  • пятница
  • 27 мая 2022

Регион считает необходимым постоянное присутствие ВС России

Российским военным нужно отдать украинские военные базы в приазовской части освобожденных территорий Украины. Такое мнение в пятницу, 27 мая, высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Власти Херсонской области попросят о размещении российской военной базы

По словам Рогова, залогом безопасности Запорожской области должно быть постоянное присутствие российской армии. Такой подход обеспечит населению региона "понимание, спокойствие и гарантии безопасности".

Местом размещения российской военной базы, полагает Рогов, может стать "теперь уже бывшая" украинская военно-морская база "Восток" в Бердянске, "еще полезнее" будет военно-воздушная база в Мелитополе, сообщает РИА Новости.

Ранее Рогов объявил, что Азовское море навсегда потеряно для Украины, потому что обеспечивавшие ей выход к нему Запорожская и Херсонская области никогда не вернутся под контроль Киева. По его словам, "после воссоединения наших регионов с Россией Азовское море снова, как это было и раньше, станет исключительно внутренним морем Российской Федерации".

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