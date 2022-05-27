Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать альянс против России

В него предлагается включить ряд европейских стран

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать Европейское содружество при лидерстве Лондона. Политика такого объединения должна быть направлена против России, рассказали осведомленные источники.

Модель Бориса Джонсона, по данным источников, предполагает создание альянса, включить в который предлагается помимо Украины Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Позднее в объединение можно было бы включить Турцию.

Как пишет издание Corriere Della Sera, такую инициативу Джонсон озвучил Зеленскому еще 9 апреля. До сих пор реакция украинской стороны на это предложение не поступила.

Ранее в Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Рима предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.

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