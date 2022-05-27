ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Corriere Della Sera: Джонсон предложил Зеленскому создать альянс против России

08:38
  • пятница
  • 27 мая 2022

В него предлагается включить ряд европейских стран

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому создать Европейское содружество при лидерстве Лондона. Политика такого объединения должна быть направлена против России, рассказали осведомленные источники.
Медведев назвал итальянский план урегулирования "потоком сознания"

Модель Бориса Джонсона, по данным источников, предполагает создание альянса, включить в который предлагается помимо Украины Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Позднее в объединение можно было бы включить Турцию.

Как пишет издание Corriere Della Sera, такую инициативу Джонсон озвучил Зеленскому еще 9 апреля. До сих пор реакция украинской стороны на это предложение не поступила.

Ранее в Министерстве иностранных дел России подтвердили получение от Рима предложений по мирному урегулированию конфликта на Украине. Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.