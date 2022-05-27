Конгрессмены попросили Байдена ускорить прием Финляндии и Швеции в НАТО

Срочность объясняют "агрессией России"

Группа членов конгресса призвала Белый дом и Сенат ускорить процесс утверждения протоколов о вступлении, позволяющих Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО. Это важно "ввиду все более агрессивной позиции России в отношении обеих стран", говорится в обращении конгрессменов.

По заявлениям авторов обращения, Москва якобы "инициировала кибератаки" на финские правительственные сайты, а пилотируемые летательные аппараты из России нарушали границы суверенного воздушного пространства Финляндии.

Также утверждается, будто "предположительно, российские дроны" были замечены в закрытых зонах Швеции, в том числе над АЭС и королевским дворцом.

Никаких доказательств предъявляемых обвинений в документе нет, сообщает RT.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Российская Федерация сумеет обеспечить свою безопасность, несмотря на появление НАТО на территории Финляндии и Швеции. При этом она выразила мнение, что вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы, поскольку не добавит ей стабильности.

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