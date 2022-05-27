Эксперт: шантаж Украины только разозлит Венгрию

Киев намекнул, что с газопроводом "Дружба" может что-то случиться

Украина шантажирует Венгрию, угрожая перекрыть транзит российской нефти. С такой угрозой, или с намеком, выступила советник украинского Минэнерго Елена Зеркаль, возмутившись тем, что Будапешт блокирует принятие очередного пакета антироссийских санкций. Зеркаль напомнила, что через Украину в Венгрию идёт ветка трубопровода "Дружба", и с ней, заявила советник, "может что-то произойти". "Дружба" обеспечивает бесперебойный экспорт российской нефти в Европу, причём Москва регулярно перечисляет Киеву плату за транзит. Для Будапешта надёжность поставок - это ещё и стабильные цены на бензин. Соседи Венгрии это заметили: в последнее время в страну заезжает множество машин из других государств, чтобы заправиться. В результате власти Венгрии в четверг вынесли решение: автомобили с иностранными номерами бензин получать не будут. Запрет вступает в силу с пятницы.

Об этом с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

"В 2019 году был подписан контракт не только на транзит газа, но и на транзит нефти, за что Украина получает деньги – примерно 8 евро за тонну. Фактически это желание сказать: "Нам не нужны эти деньги, забирайте". При том эти объемы не столь велики в масштабах российского эксперта. Насколько Украина сможет надавить подобного рода шантажом на Венгрию... По-моему, они Венгрию только разозлят и заставят ее еще больше укрепиться в нежелании идти на уступки. <...> При резком введении эмбарго на российскую нефть, при невозможности восполнить эти поставки, цена на нефть может быть любой. Будет дефицит, он приведет к ценовой войне", - заявил Фролов.

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