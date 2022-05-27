"Ничего не изменится": так ли страшен дефолт, которым Запад пугает Россию?

У страны есть деньги

Министерство финансов США запретило западным инвесторам получать выплаты по российским суверенным бондам. Это долговые ценные бумаги, которые активно покупали западные страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании. Бумаги надёжные, по ним регулярно выплачивают хороший процент в валюте. Перед очередным платежом американский Минфин решил, что лицензия, позволявшая проводить платежи по нашим ценным бумагам, истекла, а новой не будет. Прозвучало страшное слово "дефолт".

"Если Россия не найдёт способ продолжить эти платежи и допустит технический дефолт, не думаю, что это как-то существенно изменит её положение, ведь она уже отрезана от глобального рынка капитала", - заявила Джанет Йеллен, министр финансов США.

Деньги у России есть, и платить она готова. Дефолт - это когда денег нет и платить нечем. Вспомним 1998, когда страшное слово "дефолт" пришло в нашу жизнь. Тогда вспыхнул кризис в Юго-Восточной Азии, инвесторы начали продавать ценные бумаги, в том числе и российские ГКО – государственные краткосрочные обязательства. У России просто не было денег, чтобы заплатить по долговым бумагам.

Сейчас денег много – платить можем и в евро, и в долларах. Но платежи идут через американский банк – а если американский Минфин запретил принимать платежи от русских, ничего не поделаешь. В дураках остались западные инвесторы, которым мы предлагаем получить деньги. Но Америка не велит.

А когда американский президент рассказывает, что Путин поднимает цены в Америке – это нонсенс. Когда отказ от российского газа посадит всю Европу на голодный паёк и приведет к экономическому кризису – это тоже нонсенс! Но отказываться от денег, которые мы готовы заплатить? Но не можем же мы обидеть западных инвесторов, которым Америка не велит получать русские деньги. Придумаем что-нибудь, чтобы не обидеть.

"Ничего не изменится. Вообще технический дефолт - это дефолт, который объявила, по сути, западная инфраструктура своим же инвесторам. Мы надёжный заёмщик, мы как выполняли даже в этих сложных условиях, так и будем искать варианты, а такие варианты у нас уже готовятся", - заявил министр финансов Антон Силуанов.

Будем платить. Договоримся как-нибудь. Потому что знают: сегодня Россия страна богатая, надёжная, сильная. Хотя те же американцы буквально украли у нас активов на сотни миллиардов долларов, назвав это заморозкой. А теперь намекают на дефолт. Только не надо дурачить людей, которые купили российские ценные бумаги. Дефолт пытается устроить им Америка. У которой давно в действительности всё не так как на самом деле.

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