Героям спецоперации вручили награды на передовой

Они проявили доблесть, честь и отвагу
Героям спецоперации по защите Донбасса прямо на передовой вручили государственные награды.
Офицеры и сержанты, которые непрерывно несут боевое дежурство и выполняют свой воинский долг, стали кавалерами орденов Мужества и Александра Невского, а также получили медали Жукова. Их вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"За мужество, доблесть, честь и отвагу. Я лично вас особо поздравляю, говорю вам огромные слова благодарности, и желаю дальнейших успехов в вашей боевой деятельности", - сказал он.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"