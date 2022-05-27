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Героям спецоперации вручили награды на передовой

08:43
  • пятница
  • 27 мая 2022

Они проявили доблесть, честь и отвагу

Героям спецоперации по защите Донбасса прямо на передовой вручили государственные награды.

Офицеры и сержанты, которые непрерывно несут боевое дежурство и выполняют свой воинский долг, стали кавалерами  орденов Мужества и Александра Невского, а также получили медали Жукова. Их вручил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

"За мужество, доблесть, честь и отвагу. Я лично вас особо поздравляю, говорю вам огромные слова благодарности, и желаю дальнейших успехов в вашей боевой деятельности", - сказал он.

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