"Свой-чужой": Минобороны показало работу РЛС "Небо-Т"

Комплекс видит все

Минобороны показало кадры несения боевого дежурства РЛС "Небо Т". Комплекс состоит из внушительных размеров антенны высотой 25 метров и наземного радиолокационного запросчика. Небо контролируют круглосуточно по всем частотным диапазонам. Операторы находят и с высокой точностью сопровождают аэродинамические и баллистические цели на расстоянии до 600 километров.

Система "свой-чужой" за секунды распознает наши боевые машины и объекты противника. Работа очень напряженная - на мониторах десятки различных целей, а их параметры постоянно меняются. Бойцы - максимально собраны - на боевом дежурстве им требуется постоянная концентрация внимания.

"Основная задача - ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля, обнаружение воздушных целей, взаимодействие с войсками ЗРВ, авиацией, передача им радиолокационной информации. Наблюдаем реактивные системы залпового огня – "Град", "Ураган", также "Точку-У" и своевременно передаем информацию", - рассказал командир радиолокационной роты Александр.



Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"