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Группа ABBA появилась вместе на публике впервые за 36 лет

09:07
  • пятница
  • 27 мая 2022

.Легендарная четверка собралась ради премьеры серии виртуальных концертов

Легендарная шведская группа ABBA спустя 40 лет возвращается на сцену, правда, в оцифрованном виде.

Культовая четверка на концерте в Лондоне вернула  молодость не только себе, но и своим поклонникам со стажем. Чтобы воссоздать при помощи спецэффектов легендарные образы, пришлось потрудиться  и специалистам во главе с создателем "Звездных войн" Джорджем Лукасом и самим музыкантам.

Репетиции шли несколько недель. Зато сейчас публика смогла насладиться полуторачасовым выступлением своих кумиров, в которое вошли 22 хита.

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