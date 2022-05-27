Группа ABBA появилась вместе на публике впервые за 36 лет

.Легендарная четверка собралась ради премьеры серии виртуальных концертов

Легендарная шведская группа ABBA спустя 40 лет возвращается на сцену, правда, в оцифрованном виде.

Культовая четверка на концерте в Лондоне вернула молодость не только себе, но и своим поклонникам со стажем. Чтобы воссоздать при помощи спецэффектов легендарные образы, пришлось потрудиться и специалистам во главе с создателем "Звездных войн" Джорджем Лукасом и самим музыкантам.

Репетиции шли несколько недель. Зато сейчас публика смогла насладиться полуторачасовым выступлением своих кумиров, в которое вошли 22 хита.

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