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США оценили эффект от дефолта России на мировую экономику

09:45
  • пятница
  • 27 мая 2022

Если дефолт и случится, он будет лишь техническим

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в ходе брифинга с журналистами, что возможный технический дефолт России окажет минимальное влияние на мировую экономику.
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Вместе с тем ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что считать дефолтом потенциальные изменения нельзя, так как Россия располагает всеми ресурсами и не отказывается от обслуживания государственного долга.

В российском Минфине же объявили, что намерены обслуживать внешний долг в рублях.

Прежде Штаты отказались продлевать лицензию, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина России и Банка России.

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