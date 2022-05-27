Эксперт указал на "крошечный процент" желающих служить в армии США

Это серьезная проблема для Пентагона

Как написал в колонке для MintPress News журналист Крис Хеджес, у Пентагона есть серьезная "ахиллесова пята".

"Крошечный процент желающих служить в американской армии (всего семь населения США имеют опыт военной службы) является тщательно скрываемой "ахиллесовой пятой" наших милитаристов", - говорится в статье.

Использование контрактной армии, продолжил аналитик, затрудняет реализацию глобальных амбиций генералитета США. Именно поэтому во время конфликтов на Ближнем Востоке американским военным произвольно продлевали контракты.

"Увеличение численности войск любыми путями все равно не смогло привести к победам в войнах в Ираке и Афганистане", - добавил эксперт.

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