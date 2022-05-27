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Мужество и отвага: названы имена новых героев спецоперации

08:48
  • пятница
  • 27 мая 2022

Ликвидированы техника и боевики противника

Заместитель командира артиллерийской бригады подполковник Дмитрий Жарких сам вел корректировку огня по вражеским подразделениям, обнаруженным с беспилотника. В результате уничтожены 3 гаубичные самоходные установки, два автомобиля с минометами, один БТР и около 30 националистов.

Сержант Виктор Пыхтин со своим отделением во время ночной разведки обнаружил в лесополосе группу хорошо вооруженных радикалов и, несмотря на превосходящие силы противника, атаковал его. В ходе боя ликвидирован пулеметный расчет и 10  боевиков.

Гвардии сержант Николай Романенко на подступах к населенному пункту вместе с другими морским пехотинцами не допустил подвоза боеприпасов и  вооружения обороняющимся радикалам. Точным огнем из БМП расстрелял колонну неприятеля. Романенко награжден орденом Мужества.

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