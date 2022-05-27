Украинский посол заподозрил Шольца в отсутствии мужества

Киев считает, что Берлин его "подводит"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в разговоре с газетой Bild, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева" во время выступления в Давосе.

"Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства", - сказал дипломат.

По его словам, Берлин "просто подводит Киев" в военном отношении.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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