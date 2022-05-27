ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский посол заподозрил Шольца в отсутствии мужества

09:45
  • пятница
  • 27 мая 2022

Киев считает, что Берлин его "подводит"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в разговоре с газетой Bild, что канцлер ФРГ Олаф Шольц "не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева" во время выступления в Давосе.

В Польше отметили нежелание Германии видеть "успех" Украины
Глава МИД Германии предупредила об угрозе голода на Земле

"Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства", - сказал дипломат.

По его словам, Берлин "просто подводит Киев" в военном отношении.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Олаф Шольц
Олаф Шольц
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.