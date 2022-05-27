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Собянин пригласил москвичей и гостей города на фестиваль "Рыбная неделя"

09:40
  • пятница
  • 27 мая 2022

Мероприятия пройдут на 23 площадках

В российской столице продолжаются "Московские сезоны". 27 мая москвичей и гостей столицы приглашает "Рыбная неделя" – пожалуй, самый популярный гастрономический фестиваль, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
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На 23 площадках можно будет приобрести десятки видов промысловых рыб и других морепродуктов, по которым можно изучать географию России и зарубежных стран. Крупнейший рыбный рынок будет работать между Манежной площадью и Площадью Революции.

В дни проведения фестиваля многие магазины проведут акции по продаже рыбной продукции, а рестораны предложат тематическое меню.

Также насыщенной будет культурно-развлекательная программа – от кулинарных и творческих мастер-классов до выступлений музыкальных коллективов, рассказал мэр Москвы в своем личном блоге.

Как отметил ранее Сергей Собянин, после двухлетней коронавирусной паузы в город вернулись "Московские сезоны". Уже прошли фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна", которые подарили праздничную атмосферу. А впереди — обширная и очень интересная программа на летние месяцы.

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