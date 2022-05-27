Пушилин рассказал о работе порта Мариуполя

Хаб будет задействован в полном объеме

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА "Новости", что запросы на работу порта Мариуполя "достаточно серьезные".

"Для нас важно, чтобы сейчас мариупольский порт стал таким своеобразным хабом, и для нас в плане восстановления мариупольский порт важен для того, чтобы там через него завозились как раз строительные материалы, а их будет очень много с учетом тех разрушений, которые мы видим сейчас в Мариуполе", - сказал руководитель ДНР.

По его словам, порт будет задействован в полном объеме, до конца мая планируется осуществить первую отгрузку продукции.

"То есть по сути начнется его функционирование, но к полной его работе мы придем, наверное, чуть позже", - уточнил Пушилин.

Он добавил, что необходимо восстановить технику порта и преодолеть все связанные с западными санкциями барьеры.

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