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Россия выплатила более 2,5 млрд рублей беженцам с Украины и из Донбасса

10:01
  • пятница
  • 27 мая 2022

Деньги выдавали в качестве единовременной помощи

Сумма выплат вынужденным переселенцам с Украины и из республик Донбасса, прибывшим в Россию, уже превысила 2,5 млрд рублей. Об этом рассказал в пятницу, 27 мая, источник в российских силовых структурах.
Число беженцев с Украины в России превысило 3,5 млн человек

Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на человека выплачена на общую сумму более 2,5 млрд рублей, цитирует источник ТАСС.

Средства выплачивают по решению российского правительства всем беженцам, прибывающим из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

В России вынужденные переселенцы получают денежные выплаты и товары первой необходимости. Их обеспечивают временным жильем, помогают восстановить документы, найти работу, а при необходимости и получить другую профессию.

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