Херсонская и Запорожская область переходят на российский телефонный код

Регионы будут использовать префикс "+7"

Жители Херсонской и Запорожской областей Украины будут использовать российский телефонный код "+7". Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Как уточнил чиновник, в Херсонскую и Запорожскую область пришли и уже начали работу новые операторы связи. В частности, в Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.

Крючков также заявил, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.

Информацию о переходе на российский телефонный код подтвердили также в администрации Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями Украины новые возможности. Он заверил, что "Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим".

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