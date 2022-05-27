ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Херсонская и Запорожская область переходят на российский телефонный код

10:20
  • пятница
  • 27 мая 2022

Регионы будут использовать префикс "+7"

Жители Херсонской и Запорожской областей Украины будут использовать российский телефонный код "+7". Об этом в пятницу, 27 мая, рассказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
В Запорожской области заявили о планах войти в состав России

Как уточнил чиновник, в Херсонскую и Запорожскую область пришли и уже начали работу новые операторы связи. В частности, в Мелитополе и Бердянске в продажу уже поступили мобильные пакеты новых операторов.

Крючков также заявил, что украинский телефонный код "+380" скоро уйдет в прошлое.

Информацию о переходе на российский телефонный код подтвердили также в администрации Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что интеграция с Россией открывает перед освобожденными территориями Украины новые возможности. Он заверил, что "Россия не уйдет и не оставит без защиты освобожденные территории, мы людей не бросим".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Продажа сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом "На связи" в Херсоне
Продажа сим-карт с российскими номерами на +7 и тарифом "На связи" в Херсоне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.