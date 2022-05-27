Патрушев заявил, что Запад должен восстанавливать Афганистан

США и их союзникам пора перестать играть в геополитические игры

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад должен нести основное бремя расходов по восстановлению Афганистана.

"Убеждены, что после всего, что Запад натворил на афганской земле, он просто не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры", - добавил секретарь Совбеза.

По его словам, бежав из Афганистана, западная коалиция бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, а также свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов.

"Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы", - подчеркнул Патрушев (цитата по РИА "Новости").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"