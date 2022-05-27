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Патрушев заявил, что Запад должен восстанавливать Афганистан

10:03
  • пятница
  • 27 мая 2022

США и их союзникам пора перестать играть в геополитические игры

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад должен нести основное бремя расходов по восстановлению Афганистана.

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"Убеждены, что после всего, что Запад натворил на афганской земле, он просто не имеет права продолжать играть там в свои геополитические игры", - добавил секретарь Совбеза.

По его словам, бежав из Афганистана, западная коалиция бросила там более 300 тысяч единиц тяжелого и легкого стрелкового оружия, а также свыше 1,1 тысячи единиц бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолетов и 40 вертолетов.

"Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы", - подчеркнул Патрушев (цитата по РИА "Новости").

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