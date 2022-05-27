На учения в Хельсинки прибудут корабли трех стран НАТО

Они пробудут там до 30 мая

В Хельсинки на военные учения прибудут корабли из США, Франции и Германии, передает РИА "Новости".

Уточняется, что речь идет о двух кораблях ВМС США (USS Gravely и USS Gunston Hall), Latouche-Tréville (ВМС Франции) и FGS Sachsen (ВМС Германии).

Также известно, что немецкий корабль в воскресенье будет открыт для свободного посещения публики.

Суда будут находиться в Хельсинки до 30 мая.

На фоне событий на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок из-за связей стран с рабочей партией Курдистана.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"