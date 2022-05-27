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На учения в Хельсинки прибудут корабли трех стран НАТО

10:27
  • пятница
  • 27 мая 2022

Они пробудут там до 30 мая

В Хельсинки на военные учения прибудут корабли из США, Франции и Германии, передает РИА "Новости".

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Уточняется, что речь идет о двух кораблях ВМС США (USS Gravely и USS Gunston Hall), Latouche-Tréville (ВМС Франции) и FGS Sachsen (ВМС Германии).

Также известно, что немецкий корабль в воскресенье будет открыт для свободного посещения публики.

Суда будут находиться в Хельсинки до 30 мая.

На фоне событий на Украине Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок из-за связей стран с рабочей партией Курдистана.

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