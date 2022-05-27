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Россиян предупредили о риске появления оспы обезьян с повышенной вирулентностью

10:41
  • пятница
  • 27 мая 2022

Это будет опасно в эпидемиологическом плане

При сценарии массового распространения оспы обезьян среди людей не исключено возникновение вариантов этого вируса с повышенной способностью вызывать заболевание. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Оспа обезьян: что известно о новом вирусе

Эксперт подчеркнул, что это будет в эпидемиологическом и клиническом отношении очень опасно.

Гинцбург предположил в эфире телеканала "Россия 1", что обезьяны заразились оспой от грызунов — мышей, крыс — которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса.

Ранее главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски завоза оспы обезьян в Россию существуют, однако они невелики. Попова также выразила уверенность в том, что необходимости прививать всех россиян от обезьяньей оспы на сегодняшний день нет.

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