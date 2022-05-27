Крупный пожар вспыхнул на юге Москвы

Внутри здания находятся газовые баллоны

Крыша одноэтажного производственного здания загорелась на юге Москвы.

ЧП произошло на улице Котляковская, дом 8, строение 3. Площадь пожара составляет порядка 350 квадратных метров. ТАСС пишет, что на данный момент огонь распространился на соседний склад с резиной.

На месте работают спасатели, пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник "Вечерних новостей" утверждает, что внутри производственного здания находятся газовые баллоны.

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