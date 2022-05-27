Силы ДНР установили полный контроль над Красным Лиманом

Штурма города занял 3 дня

Силы республик Донбасса взяли под полный контроль город Красный Лиман. Всего же, по данным штаба обороны ДНР, освобождены уже 220 населённых пунктов. Тем временем, российские военные разминируют территории в Харьковской области. Ежедневно сапёры обезвреживают около 40 мин, установленных на дорогах и полях. В ходе спецоперации наша армия использует самое современное вооружение.

Мощные антенны улавливают малейшие движения в воздухе. А что именно запеленгует РЛС, определяют уже операторы на мониторах. Комплекс "Небо-Т" на боевом дежурстве круглосуточно. У каждой цели - свой цвет и параметры. Работа, казалось бы, незаметная, но именно эта станция позволяет спасти сотни жизней военных и ополченцев на передовой и в тылу. Чуткие радары в секунды обнаружат, из каких видов оружия открыл огонь неприятель. Будь то дрон или ракеты, выпущенные по нашим позициям.

"Наблюдаем РСЗО – "Град", "Ураган", также "Точку-У", своевременно обнаруживаем и передаем информацию", - рассказывает командир радиолокационной роты Александр.

Эта информация позволяет бойцам на передовой спрятаться в укрытия. А летчикам и расчетам ПВО получить точные координаты противника в воздухе и выйти на перехват и уничтожение.

В Харьковской области российские саперы очищают от противотанковых мин поля и угодья. Националисты оставили на обочинах десятки мощных фугасов. Каждая мина - на боевом взводе. Приходится осторожно извлекать взрыватели. А если есть опасения, что попалась мина-ловушка, буквально сдёргивать её с безопасного расстояния. О помощи попросили местные фермеры, которые бояться выгонять в поля сельхозтехнику.

Крупный тактический успех в Донецкой республике - освобожден город Красный Лиман. Сейчас там идут зачистки. В Северодонецке союзные силы пробиваются к центру. В Авдееевке - надежно закрепились в промзоне и продолжают выбивать националистов ударами артиллерии.

Несмотря на очевидное поражение в Донбассе, украинские медиа пытаются убедить всех, что ВСУ скоро перейдут в контрнаступление. Но боевиков эти заявления мало вдохновляют. Растет число дезертиров. А те, кто остаются, начинают бунтовать, жалуясь на плохое снабжение.

Отступая, националисты оставляют десятки, если не сотни, схронов и тайников с оружием и боеприпасами. Эти - для завербованной агентуры, чтобы совершать диверсии и теракты (см. видео). Преступную сеть выявили спецслужбы. Как минимум два схрона оперативники нашли в Херсоне и станице Луганской - гранатометы, тротиловые шашки, автоматы, а также запасы лекарств и продовольствия. Причем, все - иностранного производства.

Сегодня утром в акватории Черного моря открыт скорректированный гуманитарный коридор для иностранных судов, уже несколько месяцев заблокированных в портах Украины - Одессе, Николаеве, Херсоне, Очакове. Как заявили в российском Минобороны, наши военные расширили полосу движения. В любое время, отметили в ведомстве, иностранные корабли могут покинуть и Мариуполь. Акватория и фарватеры разминированы.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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