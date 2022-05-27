Альтернатива ЕС: Джонсон задумал создать новый альянс

В него могли бы войти Украина и Турция

США готовят новый пакет военной помощи Украине. По данным СМИ, в него может войти вооружение, которое ранее Вашингтон не решался направить Киеву, в том числе продвинутые ракетные системы дальнего действия. О разного рода поддержке говорят и в Европе. Премьер Великобритании Борис Джонсон рассматривает возможность создания нового союза.

Телеканал CNN сообщает, что Вашингтон готовится отправить Киеву ракетные системы дальнего действия. Президент Зеленский в последнее время буквально умолял заокеанских покровителей предоставить ему вооружение, которое способно кардинально изменить обстановку в зоне конфликта. Москва категорически предостерегает от таких шагов.

"Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать, накачивать вооружениями украинских националистов, украинский режим, в том числе вооружениями, которые могут доставать до Российской Федерации. Именно таких вооружений публично требует Зеленский. Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией руками, телами, мозгами украинских неонацистов, но это будет серьезнейшим шагом к неприемлемой эскалации. Надеюсь, что здравые умы на Западе (там таких еще немного осталось) понимают это", - заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Примечательно, что даже в самих Штатах немало тех, кто объективно оценивает все возможные последствия агрессивной политики Вашингтона. Опрошенные агентством Reuters источники в Минобороны заявили, что предлагаемое к поставкам американское вооружение можно оснащать баллистическими ракетами малой дальности, которые способны поражать цели на территории России далеко от границы. А это приведёт к серьезной эскалации конфликта. Более того, считает автор издания American Thinker, все это бумерангом может ударить по самим Штатам.

"Не исключено, что некоторые боевики присоединились к событиям на Украине, чтобы либо украсть передовое оружие для дальнейшего использования, либо продать его на черном рынке тому, кто больше заплатит. Если некоторые из "бойцов" или покупателей окажутся террористами, получится, что американское правительство само создает возможность для терактов на своей собственной территории", - говорится в статье.

На этом фоне еще более странной выглядит позиция Европы, которая в силу близости к Киеву и Москве, казалось бы, должна действовать максимально прагматично. Но нет. Франция отправила на Украину 155-миллиметровые гаубицы "Цезарь". А из восточноевропейских стран ВСУ получили партию штурмовиков Су-25 и многоцелевых вертолетов Ми-17 еще советского производства. Как сообщает Foreign Policy, руководило поставками европейское командование вооруженных сил США. Свою партию в развитии событий на Украине хочет сыграть и покинувшая Евросоюз Великобритания.

"Джонсон рассматривает возможность создания нового политического, экономического и военного альянса, который станет альтернативой Европейского союза... Модель Бориса Джонсона предполагает создание Европейского содружества, лидером которого будет Великобритания. Помимо Украины, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы, в неё также можно было бы включить Турцию", - пишет издание Corriere Della Sera.

То что в Киеве, Варшаве и балтийских столицах будут обеими руками "за", никаких сомнений нет. Согласится ли с идеей Лондона Турция - большой вопрос.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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